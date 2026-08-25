(ANSA) - NEW YORK, 25 AGO - La regina della musica country, Dolly Parton, è morta all'età di 80 anni. Negli ultimi tempi non era stata bene: senza specificare le ragioni l'anno scorso aveva cancellato vari spettacoli e una residenza a Las Vegas e pubbliche apparizioni limitandosi a dire che in seguito alla malattia e poi alla morte dell'amato marito Carl aveva trascurato la sua salute. Ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville, ha annunciato in un video il nipote Bryan Seaver. Cresciuta in condizioni di povertà in Tennessee, Dolly Parton è diventata una leggenda grazie a successi come 'Jolene', 'Nine to Five' e 'I Will Always Love You' intepretata da Whitney Houston. Era anche una grande filantropa e ha donato milioni di dollari per l'alfabetizzazione infantile, lo sviluppo di vaccini contro il Covid-19 e in altre cause. "Dolly ha vissuto nella luce e si trova tra le braccia di Gesù", ha detto il nipote in un video pubblicato sui social media. "Ha aperto le porte a generazioni di cantanti, cantautori, musicisti e sognatori provenienti da ogni estrazione sociale". (ANSA).