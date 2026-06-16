(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Il Locarno Film Festival renderà omaggio all'attrice, cineasta e musicista consegnandole il Life Achievement Award sul palco di Piazza Grande giovedì 13 agosto. Nel corso di Locarno79, Argento presenterà La Muerte No Tiene Dueño di Jorge Thielen Armand, l'acclamato film presentato nell'ambito della Quinzaine des cinéastes durante l'ultimo Festival di Cannes. Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Festival ha sottolietato che Asia Argento è un artista "che ha saputo sempre andare al di là degli schemi, mettendosi ostinatamente in discussione e rischiando in prima persona. Animata da una vocazione artistica radicale, attraverso la quale ha saputo esplorare i limiti e le possibilità del cinema, sia come interprete sia come regista, Asia Argento incarna un'inquietudine vitale e generosa che si offre come la rappresentazione più icastica di tutto quel che il cinema può ancora offrire". La 79esima edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 5 al 15 agosto 2026. (ANSA).