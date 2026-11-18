(ANSA) - ANCONA, 18 NOV - "Penso che la mistificazione, questo sensazionalismo volto solo a distruggere tutto e a non costruire niente, a non fare chiarezza, esclusivamente per un consenso di natura personale e di parte non è utile proprio a niente e a nessuno". Così in un video social diffuso in serata il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli replica a due leader dell'opposizione, Schlein (Pd) e Conte (M5s), che ne avevano chiesto le dimissioni dopo stralci di intercettazioni pubblicati oggi dal Fatto Quotidiano nell'inchiesta sulla ricostruzione post sisma che coinvolge anche il suo ex capo di Gabinetto Fabio Pistarelli. "Sono appena rientrato da Roma, dove praticamente ogni mercoledì mi reco per incontri in natura istituzionale, cercando di affrontare le tante questioni che riguardano la nostra regione. - spiega Acquaroli - Ho visto che addirittura il segretario del Partito Democratico Elly Schlein e del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si sono scomodati per attaccarmi rispetto agli stralci di intercettazioni pubblicati un dialogo tra me e il mio ex capo di gabinetto, figura che conoscevo da oltre 30 anni, mentre gli chiedevo le dimissioni per le voci di cui ormai conoscete praticamente tutto". "Quelle intercettazioni - ribadisce Acquaroli - non fanno altro che confermare esattamente quello che ho detto sia nel Consiglio regionale di Muccia (una seduta straordinaria sul post sisma nel paesino del cratere maceratese, ndr) sia nel Consiglio regionale tenuto la scorsa settimana". "Dopo anni importante silenzio sulle infrastrutture, sul sisma, sull'alluvione del 2022, 2023 e 2024, sulla vicenda Banca Marche di cui ancora stiamo pagando le conseguenze - contrattacca il presidente delle Marche -, questi signori si materializzano oggi, contestando le parole, le modalità le motivazioni che mi hanno spinto in quel dialogo riportato su quel quotidiano a rimuovere il mio ex capo di gabinetto". A tali attacchi, Acquaroli risponde parlando di "mistificazione per un consenso di natura personale e di parte non è utile proprio a niente e a nessuno". "Come ho detto, nel Consiglio regionale di Muccia - conclude -: male non fare, paura non avere, andiamo avanti". (ANSA).