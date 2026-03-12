(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Acea ha chiuso il 2025 con l'utile netto in crescita a 481 milioni di euro (+45% sul 2024), comprensivo della plusvalenza generata dalla cessione della rete in Alta Tensione (utile netto ricorrente 376 milioni, +15%), l'Ebitda pro-forma a 1.420 milioni (+7%) (Ebitda pro-forma ricorrente 1.400 milioni +8%) e ricavi a 2.899 milioni. Lo rende noto la società parlando di "risultati ai massimi storici", e indicando un dividendo record pari a 1,20 euro per azione, in crescita del 26% rispetto al 2024. (ANSA).