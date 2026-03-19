(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Tim e Fastweb + Vodafone hanno firmato un accordo non vincolante per la costruzione e gestione di nuove torri (infrastrutture passive) per la telefonia mobile in Italia, con la prospettiva di realizzare fino a 6.000 nuovi siti. L'iniziativa congiunta, si legge in una nota congiunta, "è finalizzata anche ad accelerare il roll-out nazionale del 5G". L'iniziativa sarà inizialmente realizzata attraverso una joint-venture partecipata pariteticamente da Tim e Fastweb + Vodafone, con l'obiettivo di valutare in una fase successiva l'ingresso di investitori terzi nella compagine societaria al fine di ottimizzarne la struttura finanziaria. L'infrastruttura sarà inoltre resa disponibile anche ad operatori terzi di telecomunicazioni sulla base di un modello di accesso aperto. Le attività di costruzione saranno avviate secondo un piano di sviluppo articolato su più anni. Tim e Fastweb + Vodafone opereranno come 'anchor tenant' della nuova infrastruttura, sottoscrivendo accordi di lungo periodo per l'utilizzo delle torri a condizioni di mercato. Le parti valuteranno inoltre la possibilità di fornire ulteriori servizi. (ANSA).