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(ANSA) - WASHINGTON, 24 FEB - Meta firma un accordo sui chip per l'intelligenza artificiale con Advanced Micro Devices (Amd) del valore di oltre 100 miliardi di dollari, strappando anche una quota del 10% nel colosso dei microprocessori guidato da Lisa Su. A una settimana dall'impegno a usare milioni di chip Nvidia per alimentare la sua espansione nell'IA, nell'ambito di una 'partnership infrastrutturale di lungo termine', Meta punta con il supporto di Amd a generare fino a 6 gigawatt di unità di elaborazione grafica per data center di intelligenza artificiale. Una commessa enorme che ha portato Amd a strappare a Wall Street, dove guadagna oltre il 7%, rilanciando le ambizioni di rincorsa a Nvidia, il leader mondiale dei chip per l'IA. (ANSA).