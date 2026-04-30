(ANSA) - MILANO, 30 APR - C'è l'accordo fra Leonardo Maria Del Vecchio e i fratelli Luca e Paola sul riassetto di Delfin e sulla chiusura della successione del fondatore di Luxottica. E' stata firmata l'intesa per il passaggio del 25% della holding dai due fratelli a Leonardo Maria per un valore di circa 10 miliardi. Il secondo impegno preso da Paola e Luca, che insieme a un altro fratello Clemente Del Vecchio avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario, è di dare seguito al testamento per chiuderlo entro il 27 giugno a 4 anni dalla morte del padre Leonardo Del Vecchio. (ANSA).