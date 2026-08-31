(ANSA) - BOLOGNA, 31 AGO - Un 28enne italiano è stato portato all'ospedale Maggiore di Bologna, soccorso per coltellate e gravemente ferito. Ieri pomeriggio a Medicina, in provincia, carabinieri e 118 sono intervenuti su segnalazione di vicini di casa del giovane, a cui si era rivolto per chiedere aiuto. Aveva profonde ferite da taglio nel corso di un'aggressione "ad opera di un soggetto al momento sconosciuto", specificano i carabinieri. L'uomo è ricoverato in pericolo di vita. I rilievi tecnico-scientifici sono stati condotti dai carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Bologna. Sono in corso indagini, coordinate dalla Procura, per ricostruire quello che è successo. (ANSA).