(ANSA) - TORINO, 01 SET - Un uomo di 48 anni è stato gravemente ferito ieri sera nel centro di Ovada (Alessandria). La vittima - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - avrebbe sorpreso tre o quattro persone mentre stavano armeggiando attorno alla sua auto in sosta lungo la strada. Alla reazione dell'uomo sarebbe seguita una violenta aggressione, degenerata quando uno dei malviventi avrebbe estratto un coltello, colpendo più volte la vittima alle gambe e all'addome, recidendo l'arteria femorale e provocando un'importante perdita di sangue. Con l'arrivo dei soccorsi, il ferito è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Ovada per la prima stabilizzazione dei parametri vitali e poi trasferito d'urgenza in codice rosso, e in pericolo di vita, all'ospedale di Alessandria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Acqui Terme, che hanno avviato le indagini - tuttora in corso - per individuare i responsabili. (ANSA).