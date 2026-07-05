(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Non è più in pericolo di vita Gerardo P., il 55enne accoltellato ieri mattina da uno sconosciuto in un bar a Milano e attualmente ricoverato all'ospedale Niguarda. L'uomo è stato sottoposto a più operazioni ieri sera e questa mattina e attualmente è in terapia intensiva post intervento ma le sue condizioni sono in miglioramento. Le ferite da arma da taglio che ha ricevuto in particolare all'addome e al torace non sono state particolarmente profonde. Resta in prognosi riservata ma non dovrebbe avere particolari conseguenze e la sua degenza in ospedale non sarà lunga. (ANSA).