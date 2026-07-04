(ANSA) - MILANO, 04 LUG - E' in condizioni critiche e in prognosi riservata Gerardo P., il 55 enne aggredito, apparentemente senza un motivo, questa mattina in un bar di Milano con oltre 20 coltellate da Lamin Saidilly, 22 anni, nato in Italia da genitori gambiani che poi è stato arrestato dalla Polizia per tentato omicidio. L'aggressore è stato bloccato da tre clienti di nazionalità egiziana che si trovavano fuori dal bar e che sono riusciti a disarmarlo e l'hanno trattenuto fino all'arrivo delle Volanti. Gli investigatori stanno cercando di capire se il giovane abbia problemi psichici anche se i famigliari, che vivono nel Veneto, hanno detto che non è in cura presso nessuna struttura. (ANSA).