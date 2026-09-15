(ANSA) - NAPOLI, 15 SET - Ieri sera verso le 20, nel quartiere napoletano di Pianura, nei pressi della fermata Cumana ' Picasso' sono stati accoltellati due minori, di 16 e 17 anni, di origine egiziana. Sono ricoverati uno all'ospedale San Paolo e l'altro al Cardarelli. Il giovane di 17 anni è in gravi condizioni ma entrambi - secondo quanto si apprende da fonti di polizia - non in pericolo di vita. Sono intervenute sul posto volanti dell'Ufficio Prevenzione generale della Questura. E' in corso di verifica la dinamica. Recuperati i video delle telecamere di sorveglianza. (ANSA).