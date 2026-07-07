(ANSA) - MILANO, 07 LUG - E' stato sottoposto a fermo per omicidio Renato Mastroianni, il reo confesso dell'accoltellamento mortale di Yassine Mirinioui, 36enne marocchino colpito in spiaggia, a Savona, domenica scorsa, dall'uomo poi fuggito e che ieri si è costituito a Milano ammettendo le sue responsabilità. Il fermo di polizia giudiziaria, d'iniziativa, è stato firmato congiuntamente dalla Polizia di Stato, che ha preso in consegna l'uomo a Milano, e dai Carabinieri di Savona, che indagano sull'omicidio. Mastroianni, secondo quanto si è appreso, avrebbe ammesso l'accoltellamento e le motivazioni - una disputa per un posto letto tra i due, entrambi senzatetto - precisando però che non sarebbe stata sua intenzione uccidere. (ANSA).