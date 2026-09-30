(ANSA) - TORINO, 30 SET - La polizia di Stato di Novara ha rintracciato e arrestato per tentato omicidio un venticinquenne. Il giovane, originario della Costa d'Avorio, pluripregiudicato e senza fissa dimora, è stato individuato ieri. I fatti risalgono al 10 settembre scorso, sotto i portici di piazza Garibaldi, nella zona della stazione ferroviaria della città piemontese. Alla sala operativa era giunta la segnalazione di un uomo ferito al collo da un colpo d'arma da taglio. Gli agenti delle volanti hanno appurato che al culmine di una lite per futili motivi, la vittima aveva ricevuto un fendente alla gola, con lacerazione della vena giugulare: la ferita è stata reputata talmente grave che sono stati gli stessi agenti a condurre il ferito in ospedale. L'aggressore si era dato subito alla fuga su un monopattino, facendo perdere le proprie tracce. Già il giorno dopo, le indagini della squadra mobile - basate sulle immagini della videosorveglianza e sull'ascolto di persone informate sui fatti - hanno permesso di identificare l'autore del gesto, trasmettendo così alla procura una informativa per valutare la richiesta di misura cautelare, accolta con ordinanza emessa nella serata del 28 settembre. Ieri il venticinquenne è stato individuato dagli investigatori nell'area della stazione ferroviaria di Vercelli. L'uomo è stato trovato in possesso di 29,2 grammi di hashish e quindi denunciato in stato di libertà anche per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Ora si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).