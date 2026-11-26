(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Un giovane di 22 anni, di origine moldava, è stato accoltellato alla gola ieri pomeriggio a Chieri, nel Torinese, e si trova in pericolo di vita all'ospedale Molinette di Torino. Ad aggredirlo sarebbe stato un giovane del posto, coetaneo, fuggito a piedi e rintracciato e arrestato nella notte dai carabinieri della sezione operativa e del comando stazione di Chieri per tentato omicidio. I militari l'hanno trovato e condotto in carcere, grazie a indagini tecniche e a testimonianze, e stanno ancora cercando l'arma usata. Le ragioni del gesto, avvenuto nella piazza centrale di Chieri, piazza Vincenzo Caselli, sono da chiarire. (ANSA).