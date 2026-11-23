(ANSA) - FORLÌ, 23 NOV - Durante una lite iniziata in casa e poi finita per strada un uomo di 46 anni, cittadino cubano, avrebbe accoltellato più volte con un coltello da cucina la sua convivente. È accaduto ieri in tarda serata nella prima periferia di Santa Sofia, nel Forlivese. Nella notte i carabinieri di Meldola hanno arrestato l'uomo che deve rispondere di tentato femminicidio, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi. La vittima si trova all'ospedale Bufalini di Cesena, ricoverata in gravi condizioni. (ANSA).