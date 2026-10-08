(ANSA) - GENOVA, 08 OTT - "Questa mattina Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria ci ha annunciato che, in seguito al noto decreto della Corte d'appello di Milano che riguarda la fabbrica di Taranto, entro il prossimo 15 novembre avverrà la fermata temporanea generale degli stabilimenti ex Ilva di Genova e di Novi Ligure". Lo riferiscono i sindaci di Genova e Novi Ligure, Silvia Salis e Rocchino Muliere, in una nota congiunta. "Pur comprendendo la lunga e complessa fase di difficoltà che sta attraversando l'azienda, l'annuncio di una serrata è del tutto inaccettabile", commentano i primi cittadini. (ANSA).