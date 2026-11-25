(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Condanne per un ammontare di 215 anni di reclusione sono state chieste dalla procura generale oggi a Torino al processo d'appello ai componenti della "setta delle Bestioline", il gruppo di persone che, secondo le accuse, per decenni richiamò donne giovani e giovanissime per sottoporle - nel Novarese - a un'opera di manipolazione psicologica e quindi a subire pratiche sessuali (in alcuni casi anche su bambine). Gli imputati sono ventisei. Per tre di loro, indicati fra i promotori, sono stati proposti diciotto anni di carcere. La figura considerata principale è quella di un uomo conosciuto come il 'dottore', deceduto nel 2023 a 79 anni. In primo grado il processo terminò con 25 assoluzioni e proscioglimenti per prescrizione e una sola condanna. (ANSA).