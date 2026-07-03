(ANSA) - MILANO, 03 LUG - E' stato fissato per il 22 e il 23 luglio l'incidente probatorio chiesto dalla pm Alessia Menegazzo per sentire le prime nove vittime del professore di italiano 48enne della scuola militare Teulié agli arresti domiciliari dal 4 giugno in un'inchiesta con al centro le accuse di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti a partire dall'ottobre 2024 in avanti. La pm Menegazzo, titolare del fascicolo assieme alla responsabile del dipartimento fasce deboli e contrasto alle violeze sessuali Letizia Mannella,, sta intanto lavorando per individuare altri allievi che sarebbero stati oggetto delle attenzioni del docente, indagato con altri due ufficiali per una presunta "ritardata denuncia" dall'interno dell'istituto sugli abusi di cui sarebbero venuti a conoscenza. L'incidente probatorio, per cristallizzare le testimonianze dei giovani vittime dellì'insegnante in vista del processo si terrà davanti al gip Elio Sparacino. (ANSA).