(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Raddoppiano, e passano da 9 a 18, i giovani che, per la Procura di Milano, sono stati bersaglio delle 'attenzioni' di un professore di italiano di 48 anni, in servizio alla scuola militare Teulié, agli arresti domiciliari dal 4 giugno in un'inchiesta con al centro le accuse di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti. La pm Alessia Menegazzo, titolare dell'indagine assieme alla responsabile del dipartimento fasce deboli, Letizia Mannella, ha chiesto al gip Elio Sparacino, di sentire altri nove ragazzi ritenuti vittime dell'insegnate e che si aggiungono a davanti al quale oggi, in incidente probatorio, sono cominciate le audizioni di alcuni ragazzi. Stamane hanno testimoniato, confermando l'ipotesi accusatoria, quattro allievi, e domani si proseguirà con altri tre. Dopo le vacanze estive è prevista la deposizione degli altri. (ANSA).