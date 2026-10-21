(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Vittima a 12 anni di ripetuti episodi di violenza sessuale da parte di un cugino del padre è riuscita a filmare una parte degli abusi subiti, fornendo agli investigatori un elemento di prova che unito a altri gravi indizi ha fatto finire in carcere l'uomo di 50 anni. E' accaduto a Tivoli, vicino Roma. Nei confronti del parente la Squadra Mobile della capitale ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale su minori emessa dal tribunale del Riesame e confermata dalla Cassazione, all'esito di un'indagine della polizia coordinata dalla procura. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della IV Sezione della Squadra Mobile le violenze sarebbero state compiute , a partire dall'estate del 2025, nel periodo in cui l'uomo insieme alla propria compagna, era ospite presso l'abitazione dei genitori della 12enne. E sarebbero avvenute non solo nella stanza della ragazzina, ma anche in alcuni dei tragitti in auto per raggiungere la località di villeggiatura della famiglia. Proprio nel corso di uno di questi spostamenti, la vittima sarebbe riuscita a filmare quanto stava accadendo. (ANSA).