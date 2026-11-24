(ANSA) - WASHINGTON, 24 NOV - Kilmar Abrego García lascerà volontariamente gli Stati Uniti per evitare di essere deportato, dopo una drammatica vicenda legale durata 20 mesi. Lo riporta il Washington Post. Il caso del migrante è diventato il simbolo dell'aggressiva campagna di espulsioni dell'amministrazione di Donald Trump. Il 31enne Abrego, che ha una moglie americana e dei figli, dovrebbe lasciare l'America già questa sera. Entrato negli Stati Uniti senza autorizzazione all'inizio nel 2011, otto anni dopo un giudice dell'immigrazione gli ha negato l'asilo ma gli ha concesso la protezione dall'espulsione verso El Salvador per il timore di persecuzioni da parte di bande locali. Nel marzo 2025 è stato arrestato in Maryland, dove risiede con la famiglia, deportato in El Salvador e rinchiuso nel carcere di massima sicurezza Cecot con l'accusa di essere un membro di una gang Venezuelana. L'amministrazione Trump ha poi definito l'episodio un "errore amministrativo" rispetto al divieto di rimpatrio a lui riconosciuto, pur difendendo la misura nel merito delle accuse di appartenenza a una banda. A seguito del ricorso della famiglia e di pronunce della giudice federale Paula Xinis e della Corte Suprema è tornato negli Usa nel giugno 2025. Ma dopo il rientro il dipartimento di Giustizia lo ha incriminato in un tribunale federale del Tennessee con l'accusa di traffico e trasporto illegale di migranti. Lo scorso maggio un giudice federale ha archiviato le accuse penali a suo carico, ravvisando un abuso di potere nella prosecuzione del caso e il dipartimento di Giustizia ha annunciato ricorso. (ANSA).