(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese, a maggio, è cresciuto del 3% su base annua, segnando l'aumento maggiore dal novembre 2022 e consolidando l'espansione iniziata a marzo 2025. Per le famiglie i prestiti segnano +2,6%, per le imprese +3,1%. Lo scrive l'Abi nel rapporto mensile. Invariato al 4,04%, sui massimi da maggio 2025, il tasso medio sui prestiti in essere. Il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende al 3,51% (3,56% nel mese precedente; 5,45% a dicembre 2023). Sale il tasso medio sui nuovi mutui, al 3,49% a maggio dal 3,47% del mese precedente e dal 4,42% di dicembre 2023. (ANSA).