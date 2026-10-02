(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "L'incertezza internazionale e il contesto geopolitico ancora fortemente instabile" porteranno in crescita i crediti deteriorati delle imprese. Il rapporto Abi-Cerved prevede che nel 2026 il tasso di deterioramento del credito delle banche alle aziende "si assesterà al 2,8% (dal 2,6% del 2025). Nel 2027 "una crescita economica modesta, il perdurare dell'incertezza e una dinamica dei tassi di interesse in lieve aumento dovrebbero spingere questo indicatore al 2,9%, mentre al termine dell'orizzonte previsionale, nel 2028, è previsto in lieve flessione al 2,8%: due decimi di punto percentuale al di sopra del 2025". (ANSA).