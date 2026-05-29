TRENTO. Parte con il piede giusto il nuovo abbonamento trimestrale estivo per il trasporto pubblico promosso dalla Provincia autonoma di Trento. Alle 11.30 del primo giorno di vendita erano già 1.500 i cittadini che avevano sottoscritto il titolo di viaggio, pensato per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici durante i mesi estivi e offrire un'alternativa economica all'auto privata.



L'abbonamento, disponibile al costo di 20 euro, consente di viaggiare senza limitazioni dall'1 giugno al 31 agosto sull'intera rete del trasporto pubblico provinciale. La misura è riservata ai possessori di smart card per lavoratori e pensionati e rientra nelle iniziative messe in campo dall'amministrazione provinciale per favorire una mobilità più sostenibile.



«L'obiettivo è mettere a disposizione una soluzione conveniente per gli spostamenti, rivolta in primo luogo a chi lavora, come alternativa vantaggiosa in un periodo di caro carburanti», ha spiegato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti. L'assessore provinciale ai trasporti Mattia Gottardi ha ricordato che l'intervento, finanziato con uno stanziamento di 3 milioni di euro, si affianca ad altre misure già attive, come la libera circolazione per gli studenti e la gratuità del servizio per gli over 70.



Il pass consente di utilizzare gli autobus urbani ed extraurbani di Trentino Trasporti, le ferrovie Trento-Malé-Marilleva, della Valsugana fino a Primolano e del Brennero tra Borghetto e Mezzocorona/Ora, con esclusione dei treni a lunga percorrenza. Compresa anche la funivia Trento-Sardagna, rendendo così possibile muoversi in gran parte del territorio provinciale per tutta l'estate con una spesa contenuta.