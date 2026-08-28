(ANSA) - VIENNA, 28 AGO - Prosegue a Vienna la caccia ai due uomini che ieri hanno rubato un prezioso collier dal Mak, il Museo di arti applicate della capitale austriaca. I due sono ancora in fuga e la polizia ha avviato una vasta operazione per rintracciarli. Il gioiello sottratto è il celebre collier di diamanti appartenuto alla regina Nazli d'Egitto, realizzato nel 1939 in stile Art déco dalla maison parigina Van Cleef & Arpels. La polizia viennese ha confermato l'identità dell'oggetto, senza fornire indicazioni sul suo valore. Secondo la banca dati della casa d'aste Sotheby's, dieci anni fa il collier era stato battuto a New York per 4,3 milioni di dollari, pari a circa 3,7 milioni di euro. Il gioiello è composto da oltre 600 diamanti rotondi e con taglio baguette, disposti secondo un motivo a raggiera. La regina Nazli lo aveva commissionato, insieme a una tiara coordinata, in occasione delle nozze della figlia Fawzia con il principe ereditario iraniano Mohammad Reza Pahlavi, futuro scià di Persia. I due ladri erano entrati nel museo fingendosi normali visitatori. Poco dopo le 14 avevano infranto una vetrina davanti a diversi testimoni, impossessandosi del collier e riuscendo poi a fuggire senza essere fermati. Le indagini sono affidate all'Ufficio criminale regionale di Vienna. (ANSA).