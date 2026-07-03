(ANSA) - VICENZA, 03 LUG - Gli Ordini degli avvocati di Vicenza, Padova e Treviso, magistrati e sindaci tornano a manifestare sotto al Tribunale di Vicenza per esprimere la netta opposizione al disegno di legge per la riapertura del Tribunale della Pedemontana che avrà la sua sede a Bassano del Grappa (Vicenza). Lo scorso anno un sit-in identico e una raccolta firme dei primi cittadini aveva già messo nero su bianco l'opposizione al progetto, in particolare per le carenze d'organico dei Palazzi di Giustizia. Una manifestazione che arriva a pochi giorni dall'annuncio, fatto dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, che dal tribunale di Vicenza aveva ribadito la volontà del Governo di realizzare il Tribunale della Pedemontana. "Spero che il Parlamento - spiega il sindaco del capoluogo che Berico Giacomo Possamai - ascolti gli operatori della giustizia che sono unanimi su questo fronte. Noi amministratori locali chiediamo solo che venga garantita la giustizia sul territorio e che non vengano messi in ginocchio i tribunali esistenti". (ANSA).