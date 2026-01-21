VERONA. Motor Bike Expo 2026 è pronta per inaugurare la nuova stagione delle dueruote con un'edizione destinata a lasciare il segno. Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, Veronafiere diventerà il punto di convergenza di un mercato in continua evoluzione.

Passione, creatività e innovazione si incontreranno lungo un percorso espositivo di otto padiglioni organizzati per aree tematiche.

Sono 33 le Case motociclistiche già confermate per questa 31/a edizione (la diciottesima che si svolge a Verona), pronte a svelare importanti anteprime mondiali, per una presenza sempre più solida e strategica. Oltre 700 espositori, provenienti da più di 20 Paesi, animeranno i padiglioni per un totale di 120.000 metri quadrati di superficie.

Saranno affiancati da sei aree esterne sempre più ricche di spettacolo e di competizioni, per dare vita a un'esperienza senza precedenti. Motor Bike Expo si conferma così l'appuntamento che accende l'entusiasmo della community internazionale dei motociclisti: dal sogno di Francesco Agnoletto e Paola Somma, ideatori e organizzatori della rassegna, nasce un vero e proprio viaggio al centro della moto, capace di far incontrare gli appassionati e le aziende leader a Veronafiere, anticipando le novità 2026.