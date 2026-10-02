(ANSA) - VENEZIA, 02 OTT - A Venezia sono già operativi e pronti a navigare i primi vaporetti Actv dotati di videosorveglianza interna. I nuovi sistemi, installati su motoscafi, vaporetti e foranei, sono stati presentati questa mattina nel cantiere dell'azienda di trasporto pubblico al Tronchetto, alla presenza del sindaco Simone Venturini e del prefetto Darco Pellos. L'intervento rientra nel Protocollo per la promozione della sicurezza del trasporto pubblico locale nella Città Metropolitana di Venezia. "Il lavoro congiunto tra Prefettura, Avm, Comune, sindacati e le altre Forze dell'Ordine cittadine sta consentendo di rafforzare progressivamente la rete dei controlli e della sicurezza in diversi ambiti della città", ha dichiarato Venturini. "L'obiettivo è proseguire su questa strada, ampliando progressivamente il raggio di attenzione che già coinvolge imbarcaderi, terminal e punti caratterizzati da un forte afflusso di persone. Entro il 2027 - ha concluso - anche tutti i mezzi terrestri saranno dotati di telecamere, per un totale di oltre quattromila occhi elettronici". Nei prossimi mesi i sistemi di videosorveglianza saranno installati su circa 20 unità navali. Nel 2027 si procederà quindi, tramite gara, all'affidamento della fornitura e dell'installazione degli apparati, con l'obiettivo di completare l'intera flotta entro il 2028, per 1.300 telecamere complessive. Un progetto sviluppato dal gruppo Avm, d'intesa con il Comune di Venezia, che ha stanziato 2,2 milioni di euro allo scopo. Il sistema installato sui mezzi acquei prevede due diverse modalità di gestione delle immagini. Le telecamere che riprendono le zone di imbarco, sbarco e transito dei passeggeri registrano in modo continuo su un supporto estraibile. Le immagini di prua e poppa, invece, vengono trasmesse esclusivamente in diretta in plancia, a supporto delle manovre. L'orientamento delle telecamere segue precisi schemi tecnici, differenziati per motoscafi, motobattelli e foranei. (ANSA).