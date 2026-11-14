(ANSA) - TRIESTE, 14 NOV - Una panchina gialla per "mantenere viva l'attenzione sulla vicenda di Giulio Regeni e sul valore della ricerca della verità e della giustizia" è stata installata nel Parco Martiri delle Foibe a Udine. Accanto alla panchina, realizzata dall'artista Nabil Bougrine, è stato collocato, informa il Comune di Udine, anche un totem con un testo voluto dalla famiglia Regeni. L'iniziativa si inserisce nel progetto "Quartieri in Movimento 2025", promosso dal Consiglio di Quartiere Partecipato 1 del Comune di Udine e realizzato dal Circolo Arci Misskappa e dal Consultorio Friuli. All'inaugurazione erano presenti, tra gli altri, gli assessori Rosi Toffano e Ivano Marchiol e Nabil Bougrine. "Il messaggio di Giulio Regeni è qualcosa che sta nel cuore di tutti noi. Inaugurare uno spazio a lui dedicato significa aggiungere un tassello importante a un progetto nel quale crediamo: quello di quartieri vivi, aperti e capaci di generare comunità", ha detto Marchiol. (ANSA).