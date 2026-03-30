(ANSA) - TRIESTE, 30 MAR - La musica rap come strumento educativo per parlare di legalità, rispetto e cittadinanza attiva. Si è concluso il progetto "Rap per la legalità", un percorso formativo in italiano e friulano che tra febbraio e marzo ha coinvolto 36 classi e 624 studenti degli istituti superiori della provincia di Udine. L'iniziativa, ideata dal rapper DJ Tubet e parte delle attività a sostegno della lingua friulana del Comune di Udine, è inserita nel programma della rete interistituzionale Il piacere della Legalità Mondi a confronto, che riunisce scuole del territorio impegnate nella promozione dei valori della cittadinanza attiva e della responsabilità civile. Attraverso lezioni-concerto e momenti di confronto con gli studenti - si legge in una nota del Comune di Udine - il progetto ha utilizzato il linguaggio della musica rap e reggae per affrontare temi di attualità come bullismo e cyberbullismo, fenomeno delle baby gang, violenza di genere, sessismo verbale, dipendenze e falsi modelli di successo legati all'ostentazione e ai guadagni facili. Gli incontri hanno alternato momenti di racconto, musica, video e performance dal vivo. Le attività sono partite dalla storia e dal significato sociale del rap e del reggae, con un'analisi critica dei testi e dei messaggi veicolati dalla musica urban, fino ad arrivare alle improvvisazioni in rima freestyle, che hanno coinvolto direttamente gli studenti. Tra gli elementi distintivi del progetto, segnala il Comune, anche l'utilizzo della lingua friulana all'interno delle performance rap, come strumento creativo e identitario e occasione di dialogo con il plurilinguismo presente nelle scuole del Fvg. Il progetto è stato realizzato con il sostegno dell'ufficio Furlan in Comun del Comune di Udine e con la collaborazione del MoVi Fvg. (ANSA).