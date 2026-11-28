(ANSA) - UDINE, 28 NOV - La danza contemporanea può diventare uno strumento concreto di benessere, inclusione e partecipazione per le persone a cui è stata diagnosticata la malattia di Parkinson, che in Italia colpisce un numero sempre maggiore di persone (l'1% sopra i 60 anni), molte ancora in età lavorativa, e di cui oggi ricorre la Giornata Nazionale. È lo spirito dello studio "Danza e Parkinson: valutazione degli effetti di un intervento pratico di danza contemporanea sulla qualità della vita e sul benessere fisico dei malati di Parkinson", promosso dalla Compagnia di danza contemporanea Arearea di Udine, con l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e l'associazione di promozione sociale FareTra. "L'iniziativa - ha spiegato il direttore artistico della compagnia Arearea Roberto Cocconi - punta a promuovere la conoscenza della malattia, favorire la diagnosi precoce e l'accesso a cure appropriate e migliorare la qualità di vita delle persone con Parkinson". "L'opportunità data dalla danza, arte che comprende movimento, ritmo, socializzazione, creatività personale, fornisce una terapia completa, solo in parte esplorata sinora, nell'approccio globale al Parkinson", aggiunge Enrico Belgrado di Soc Neurologia Asufc, sperimentatore dello studio. All'iniziativa, che rientra nel progetto "Arearea Dance Library" della compagnia Arearea, parteciperanno trenta persone di età compresa tra i 45 e i 75 anni, ha annunciato Luisa Amprimo, dell'associazione FareTra, responsabile del corso Dance Park. I risultati dello studio e i dati raccolti ai follow-up verranno confrontati con i valori iniziali per valutare i miglioramenti. (ANSA).