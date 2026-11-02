(ANSA) - TRIESTE, 02 NOV - Raffiche di bora fino a oltre i 100 km orari si sono registrate nella notte a Trieste. Secondo i dati dell'Osmer Arpa, tra mezzanotte e l'una nel capoluogo giuliano è stata raggiunta la velocità massima di 109 km orari. Diversi gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco del Comando provinciale. Le squadre non impegnate per le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nel magazzino in Porto Vecchio, nel quale sono morti un uomo e una donna, hanno operato per tutta la notte per sopperire alle richieste di soccorso legate alle raffiche di Bora. Sono 30 gli interventi legati al forte vento eseguiti dalle 20 di ieri alle 9 di oggi. Al momento la sala operativa sta continuando a rispondere alle richieste di soccorso e a gestire le squadre sul territorio. (ANSA).