(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Oltre trecento persone sono partite poco dopo le 16.30 in corteo da piazza Castello, a Torino, per una nuova manifestazione contro il carovita, il caro-benzina e l'aumento delle bollette. Ad aprire il corteo uno striscione con la scritta 'No al carovita, vogliamo dignità, cacciate fuori i soldi'. La protesta è organizzata dal movimento Torino in Piazza, che ha annunciato l'intenzione di manifestare ogni sabato fino a quando non arriveranno risposte. "Vogliamo vivere dignitosamente, ma non possiamo perché i soldi vanno a finanziare il genocidio del popolo palestinese - hanno detto al microfono durante la manifestazione -. Oggi paghiamo le conseguenze con carovita e carobenzina". Dal corteo viene contestato anche l'impiego di risorse per la "militarizzazione dei quartieri". "Per lo sciopero generale dobbiamo bloccare tutto, perché il governo Meloni deve tremare, perché il popolo italiano la rimanderà a casa", è stato detto ancora al microfono. Il percorso annunciato prevede il passaggio in una parte del centro, da via Po, via Rossini, corso San Maurizio e corso Regina Margherita, in direzione Porta Palazzo e Rondò Rivella. Dopo il ponte sulla Dora, il corteo dovrebbe proseguire verso la parte nord-est della città, lungo corso Regio Parco, corso Palermo, via Bologna e corso Novara, fino allo slargo del cimitero Monumentale, dov'è prevista la conclusione della manifestazione. (ANSA).