(ANSA) - TORINO, 06 LUG - Dall'entrata in vigore della nuova normativa sui monopattini elettrici "sono stati effettuati dal corpo di polizia locale 103 servizi e sono 998 le sanzioni, di cui 80 per mancata esposizione del contrassegno, 166 per mancato utilizzo del casco, 29 per il trasporto di passeggeri e 693 per altre infrazioni, la cui stragrande maggioranza è legata alle soste irregolari". A illustrare i dati in Consiglio comunale, l'assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda, in risposta a un'interpellanza della capogruppo di Forza Italia Federica Scanderebech. Quanto agli incidenti, l'assessore ha riferito che dal 16 maggio al 30 giugno sono stati 59, con 52 feriti e nessun decesso, "mentre per il periodo precedente, dal 14 dicembre 2024, data di entrata in vigore dell'obbligo del casco, al 30 giugno 2026, sono stati 577, con quattro deceduti e 552 feriti. L'indicazione dell'ultimo mese, a partire dall'entrata in vigore del contrassegno, ci riporta dunque un dato che sembrerebbe in calo". Sui controlli Porcedda ha infine precisato che "l'orientamento della Città è stato sempre quello di procedere con raziocinio ed equilibrio ad accompagnare l'entrata in vigore di disposizioni normative nuove che modificano significativamente la disciplina di particolari condotte su strada, e si è ritenuto di coniugare le attività di prevenzione e informazione con quelle di intervento e repressione, con l'intendimento di pervenire sempre comunque all'osservanza delle regole". Risposta che non ha soddisfatto la consigliera, secondo la quale "non è mobilità sostenibile ma anarchia e se non siamo in grado di garantire la sicurezza si valuti la sospensione dello sharing". (ANSA).