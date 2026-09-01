(ANSA) - ROMA, 01 SET - La compagnia petrolifera North American Blue Energy Partners (Nabep) assumerà il controllo di alcuni giacimenti petroliferi venezuelani gestiti precedentemente da diverse società cinesi e da un'azienda russa: lo riferisce la Reuters sul proprio sito citando due funzionari americani, secondo cui il passaggio di controllo farà parte di un ampio accordo sulla produzione petrolifera che Donald Trump ha annunciato con Caracas. I progetti rientrano tra i 14 nuovi contratti assegnati a North American Blue Energy Partners, società controllata dall'imprenditore venezuelano Alejandro Betancourt ma sostenuta in modo cruciale dagli Usa. (ANSA).