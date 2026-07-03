(ANSA) - VENEZIA, 03 LUG - È una Chiesa piena di persone quella che stamattina si è riunita a San Stino di Livenza (Venezia), per celebrare i funerali di Chiara Guerra, 52enne uccisa a coltellate da nipote di 17 anni, l'11 giugno scorso nella cittadina veneziana. Numerosi anche i giovani, seduti vicini tra le fila della chiesa parrocchiale, per ricordare Guerra, che era insegnante di lettere nell'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini in città. Il sindaco, Gianluca De Stefani, ha proclamato il lutto cittadino per l'intero arco di tempo in cui avranno luogo i funerali e fino alla conclusione della cerimonia funebre. Dopo il rito si svolgerà la tumulazione nel cimitero cittadino, mentre il Santo Rosario in onore di Guerra è stato recitato, nella stessa chiesa, ieri sera. (ANSA).