(ANSA) - SALERNO, 24 GIU - Una piazza di spaccio a cielo aperto, un luogo di bivacco mal tollerato dai residenti della zona orientale di Salerno. Questo era diventata l'area nei pressi dell'ingresso della metropolitana, in via Fornari, dove, questa mattina, il sindaco Vincenzo De Luca - preceduto da una piccola ruspa - ha fatto avviare i lavori di abbattimento di alcuni manufatti. I cittadini, dai balconi, al suo arrivo, lo hanno applaudito lungamente, ringraziandolo per l'iniziativa. "Questa - ha detto De Luca - è una delle tante aree abbandonate da tanto tempo. C'è da essere un po' arrabbiati sinceramente. Cominciamo il recupero di questa zona. Qui faremo un bellissimo parco giochi per i bambini. Stiamo lavorando a due parchi, uno è questo, l'altro è a Sant'Eustachio. Anche lì abbiamo trovato un'area completamente abbandonata per anni. Dobbiamo riprendere in mano la città. Questo luogo era stato trasformato in un accampamento di varia umanità. Ci hanno segnalato che la sera era una piazza di spaccio di droga. Ho parlato anche con il parroco e vedremo di dare alla parrocchia in gestione una parte del parco, come da loro richiesta. Vorremmo anche immaginare un'area di sgambamento per i cani. Questo è uno dei punti significativi della città giardino che vogliamo ricostruire un po' alla volta. Abbiamo - ha concluso il sindaco - un problema di risorse. Ma stiamo correndo. Più di quello che stiamo facendo è difficile fare". (ANSA).