(ANSA) - ROMA, 03 SET - Si svolgerà a Roma il 19 e 20 settembre la prima gara di droni con piloti civili e militari. L'evento, dal titolo 'Esercito 1659 Drone Challenge, la precisione incontra la velocità', si terrà all'Ippodromo Militare Pietro Giannattasio di Tor di Quinto. Si tratta della quarta tappa del campionato nazionale di Drone Challenge, la manifestazione sportiva organizzata da Difesa Servizi e dall'Esercito Italiano. Aperto al pubblico e a ingresso gratuito, offrirà ai visitatori l'opportunità di assistere alle evoluzioni dei droni e di visitare il Drone Village con simulatori di volo ed esperienze live, tecnologie in mostra, Military Fitness e parete di arrampicata, oltre al lancio dei Paracadutisti della sezione paracadutismo del Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito, le esibizioni della Banda dell'Esercito Italiano e live music. (ANSA).