(ANSA) - LONDRA, 29 APR - Una foto da famiglia quasi normale, ritratta in un contesto informale e lontano da ogni traccia di cerimoniale reale, per celebrare i 15 anni di matrimonio. E' quella che il principe e la principessa di Galles hanno affidato ai loro profili social nella giornata di oggi e che è stata diffusa ai media da Kensington Palace L'immagine suggella la ricorrenza del 29 aprile 2011, data in cui William e Kate si sposarono nell'abbazia di Westminster in grande stile sotto gli occhi delle telecamere di mezzo mondo in quello che fu definito il secondo Royal Wedding "del secolo" (sulla scia del precedente, meno fortunato, di Carlo e Diana). L'erede al trono e la consorte vi compaiono con i tre figli, George, Charlotte e Louis, tutti stesi sul prato, sorridenti e a piedi nudi, con accanto a William anche il cane di famiglia. La foto è stata scattata durante una vacanza fatte nelle feste di Pasqua in Cornovaglia, all'estremo sud-ovest dell'Inghilterra, da un noto fotografo Matt Porteous. E' accompagnata da un emoji a forma di cuore e dalla didascalia 'Celebrando 15 anni di matrimonio'. Si tratta di un richiamo anche alla speranza di un sorta di rinascita, dopo il periodo difficile legato alla dura battaglia di Kate contro il cancro. In una chiave di apparente normalità come quella a cui il futuro re e la futura regina sembrano voler ispirare il proprio impegno verso un orizzonte di parziale modernizzazione della monarchia in attesa - quando sarà il momento - di ereditare la corona paterna indossata oggi dal 77enne Carlo III con la consorte Camilla. (ANSA).