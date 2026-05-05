(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Giornata nera per i mercati in Gran Bretagna, con la Borsa che perde oltre l'1% in controtendenza con gli indici europei, affossata dai conti di Hsbc. E con i titoli di Stato che vanno a picco: rendimento in rialzo di 13 punti base al 5,78% per il trentennale, il massimo dal 1998, mentre il gilt decennale viaggia sopra il 5%. Secondo la Bloomberg, in un mercato globale già sconvolto dai timori d'inflazione per lo shock energetico, la Gran Bretagna soffre più degli altri per lo scenario politico in crisi: possibile sfida alla leadership del primo ministro Keir Starmer, economia debole e finanze pubbliche sotto sforzo. Il gilt decennale ha preso 70 punti base di rendimento in più dall'inizio della guerra in Iran, un record fra i mercati dei Paesi avanzati: basti pensare che l'Italia si è fermata a 50 punti base. Con il petrolio oltre i 100 dollari, la dipendenza di Londra dalle importazioni di energia crea una vulnerabilità che potrebbe costringere la Bank of England a rialzare i tassi ulteriormente. Uno scenario a cui i titoli di Stato si stanno adeguando. (ANSA).