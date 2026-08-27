(ANSA) - PADOVA, 27 AGO - A Padova aumentano le famiglie che si rivolgono all'Opera Pane dei poveri, opera caritatevole promossa dall'Associazione universale di Sant'Antonio e fondata nel 1887 che distribuisce pani e generi alimentari alle persone più bisognose. Nei primi sette mesi di quest'anno i nuclei che hanno fatto riferimento alla sede di via Cappelli, a pochi passi dalla Basilica di Sant'Antonio, sono stati 239, contro i 203 del periodo gennaio-luglio del 2025: si tratta di un incremento del 17%. Gli accessi al servizio sono passati da 5.771 a 8.751, in crescita del 51%, con una media giornaliera di 60/70 persone che rappresentano altrettanti nuclei familiari. Il Pane dei poveri, sottolinea la Diocesi di Padova, rappresenta un osservatorio sulle povertà e i bisogni da cui emerge "una situazione di povertà diffusa in crescita". Per il direttore dell'Associazione universale di Sant'Antonio, "se anche l'elemento basilare come il pane viene a mancare significa che le persone non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. È una tendenza che anche altre realtà caritative segnalano, assieme alla problematica delle bollette e dei costi per la salute". (ANSA).