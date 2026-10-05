(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 05 OTT - La Libreria Editrice Vaticana pubblicherà il 24 novembre 2026 "Il Diario personale di Papa Francesco", il libro del cardinale Víctor Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, che presenta il 'Diario' di Jorge Mario Bergoglio. "Un testo di eccezionale valore ed importanza per conoscere ancora di più la persona del Pontefice gesuita che ha guidato la Chiesa cattolica dal 13 marzo 2013 fino alla morte, avvenuta il 21 aprile 2025", sottolinea l'editrice vaticana riferendo che verrà diffuso in contemporanea mondiale in 5 lingue e sarà distribuito il 24 novembre in 94 Paesi del mondo. (ANSA).