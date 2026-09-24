(ANSA) - TEL AVIV, 24 SET - "Da che parte state - Israele e Usa o Iran e Hamas?": è la domanda che compare nei 500 cartelloni esposti nel cuore di Manhattan e su decine di camion dall'ufficio di comunicazione del premier Benyamin Netanyahu mentre è in corso l'Assemblea generale dell'Onu a New York, e in vista del discorso del primo ministro israeliano oggi. Lo rende noto l'ufficio di Netanyahu affermando che "i messaggi della campagna riguardano la minaccia che il regime terroristico iraniano rappresenta per il mondo libero, e l'attività congiunta di Usa e Israele contro di esso". (ANSA).