(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - Tassisti nel mirino dei controlli dei carabinieri della compagnia Napoli Centro. I militari della stazione Scali Marittimi hanno setacciato la zona degli sbarchi. Ed oltre a scoprire tassisti abusivi ne hanno anche individuato uno regolare che però non aveva mai conseguito la patente ed un altro che circolava con un veicolo senza revisione. Controllati 9 tassisti e accertate 6 violazioni al codice della strada. In un caso un autista è risultato un tassista abusivo con tanto di turisti ignari a bordo. Per lui la sanzione per esercizio abusivo del servizio taxi, la sospensione della patente e il sequestro del veicolo per la successiva confisca. (ANSA).