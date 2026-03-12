(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Sono in corso le riprese a Napoli di Scherzetto, il nuovo film di Mario Martone, scritto con Ippolita di Majo e tratto dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, edito da Einaudi. Tra quattro mura e un balcone, nell'arco di pochi giorni, si consuma un vero e proprio duello: a fronteggiarsi ci sono un nonno e un nipote. Al settimo film con Martone, Toni Servillo interpreta Daniele Mallarico, noto illustratore che vive e lavora da anni in solitudine; lo affianca Lorenzo Perrotta che interpreta il nipote Mario, un bambino molto piccolo e molto scatenato. Nel cast Serena Rossi e Leonardo Lidi sono i genitori di Mario, e spiccano tra gli altri Gianluca Di Gennaro e Giovanni Ludeno in una partecipazione amichevole. Scherzetto è una produzione Mad Entertainment con Rai Cinema, in associazione con Picomedia, prodotto da Maria Carolina Terzi, Carlo, Lorenza e Luciano Stella e Mauro Luchetti per Mad Entertainment e da Roberto Sessa per Picomedia. Opera realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. La direzione della fotografia è affidata a Paolo Carnera, la scenografia è firmata da Carmine Guarino, i costumi da Daniela Ciancio, il montaggio sarà di Jacopo Quadri e le musiche originali di Valerio Vigliar, mentre i disegni del protagonista sono di Dario Maglionico. Scherzetto sarà distribuito nelle sale da 01 Distribution. Il distributore internazionale è Rai Cinema International Distribution." (ANSA).