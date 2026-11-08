(ANSA) - NAPOLI, 08 NOV - Un ragazzino di appena 14 anni trovato in possesso di un tirapugni nel cuore di Napoli, in piazza del Plebiscito. E quando i carabinieri gli hanno chiesto cosa ci facesse con quell'oggetto tutt'altro che innocuo, lui si è scusato e si è giustificato così: "Volevo solo postare una storia dove mi vedo qui in piazza, sono un bravo ragazzo". Il 14enne è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere. Il servizio straordinario di controllo dei carabinieri non si è fermato a piazza del Plebiscito. Nel corso della nottata, tre persone, rispettivamente di 23, 50 e 31 anni, sono stati denunciate perché trovate in possesso di coltelli. Anche in questi casi è scattata la denuncia mentre le armi bianche rinvenute sono state sequestrate. L'attività di controllo ha interessato anche il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Due uomini, di 32 e 36 anni, sono stati denunciati. Per loro anche la violazione del divieto di accesso alle aree urbane. (ANSA).