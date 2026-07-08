(ANSA) - MUGGIA, 08 LUG - E' stato inaugurato oggi all'interno del campo di calcio a sette, accanto allo stadio comunale Zaccaria di Muggia (Trieste), il murale, di sette metri per tre, a cura dell'artista Marco Chermaz, dedicato alla memoria di Giovanni Trame, il piccolo di nove anni ucciso dalla mamma lo scorso mese di novembre, in un'abitazione nel centro cittadino. Lo spazio dove è stato realizzato il disegno è di proprietà del Comune di Muggia e l'opera è stata concordata insieme con il papà del bimbo, Paolo Trame. Oltre al Comune, all'artista e al papà del bambino, nel progetto sono stati coinvolti il parroco don Andrea Destradi, il Muggia 1967, con il presidente Marco Bertocchi e il responsabile dell'attività di base Alessandro Babich, società dove il bimbo giocava a calcio, e Costruzioni Generali di Krasniqui Faton, che gratuitamente ha sistemato il muro sul quale è stato realizzato il grande murale. L'opera raffigura un gruppo di bambini che gioca a calcio in un ambiente aperto, un'immagine di sport e spensieratezza che punta a ricordare il bambino in un momento di gioia. (ANSA).