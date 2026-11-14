(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Sono poche centinaia i manifestanti presenti al corteo partito nel pomeriggio da piazza Leonardo da Vinci, a Milano, contro guerra, riarmo e carovita e contro il governo Meloni, per iniziativa di 'Italia in piazza' che aveva organizzato anche la protesta del 17 ottobre poi degenerata in scontri e devastazioni. In corteo ci sono, tra gli altri, Giovani Palestinesi, Cambiare Rotta, Potere al Popolo e Rifondazione comunista. Presenti numerose bandiere palestinesi, alcune tricolori e uno striscione con la scritta: "La repressione non spegne la rivolta, l'alimenta". Il corteo passa per piazzale Loreto e poi via Padova per raggiungere il parco della Martesana, seguendo un tragitto che è stato cambiato rispetto a quello deciso inizialmente che prevedeva l'arrivo al cimitero Monumentale, ma che sarà comunque lontano dal centro cittadino, teatro degli scontri del 17 e 18 ottobre. (ANSA).