(ANSA) - MILANO, 22 SET - Milano sta uscendo dall'estate più calda della sua storia: secondo le misurazioni della fondazione Osservatorio meteorologico Milano Duomo Ets da giugno ad agosto la temperatura media è stata di 28,3 gradi centigradi, la più alta mai registrata dal 1897, superiore, pur di poco, anche al 2023. Si tratta di 3,6 gradi in poi rispetto alla media del periodo 1991-2020 e di addirittura 5,1 gradi in più rispetto al periodo 1961-1990. La temperatura maggiore si è registrata il 28 giugno con 38,7 gradi, seguita dal 5 e 6 agosto con rispettivamente 38,1 e 38,4 gradi. In totale sono state 77 le giornate con temperature al di sopra dei trenta gradi e 36 quelle con temperature oltre i 35 (di cui dodici giorni consecutivi nella seconda metà di giugno). Sono state 80 le cosiddette notti tropicali, con una temperatura cioè superiore ai venti gradi, addirittura 66 sono state consecutive dal 16 giugno al 20 agosto. Il record si è registrato il 27 giugno quando la temperatura di notte non è scesa sotto i 29,2 gradi, di poco inferiore il giorno seguente (28,8 gradi) e il 31 luglio con 28,1 gradi. L'indice Humidex ha registrato 161 ore con valori uguali o superiori a 40 °C, soglia classificata come "pericolo" distrubuite in 32 giornate: 12 nel mese di giugno, 7 a luglio e 13 ad agosto con un valore massimo pari a 44,7 °C il 31 luglio. L'estate è stata calda ma non arida. Giugno è risultato molto piovoso con 139,2 millimetri di pioggia, di cui 117,7 mm nei primi dieci giorni e 72,8 mm nella sola giornata del 2 giugno. Luglio ha registrato meno precipitazioni della media (47,8 mm contro 73,2 mm del Clino), mentre agosto è stato in linea (67 mm contro 77 mm), anche se oltre la metà della pioggia del mese (37,5 mm) è caduta nella sola giornata del 21 agosto. Numerosi i temporali, accompagnati anche da grandine. Per quanto riguarda il vento, invece, c'è stata una prevalenza di ventilazione orientale. La raffica più intensa è stata registrata durante il temporale del 29 giugno, che ha toccato i 62,3 chilometri all'ora. (ANSA).